Cuộc khủng hoảng Ukraine: Nhìn từ nhiều góc độ

Mỹ đã cam kết những gì với Nga và họ đã bội tín như thế nào:

– Về việc không mở rộng NATO về phía Đông giáp Nga:

Không có cam kết bằng văn bản giữa Mỹ và Nga về việc Mỹ không kết nạp các nước Đông Âu và Baltic (thuộc Liên Xô cũ) vào NATO. Chỉ có 2 sự kiện liên quan vấn đề này:

“Ngày 9/2/1990, Ngoại trưởng Mỹ James Baker khi đó đã đảm bảo với lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev rằng, NATO sẽ không mở rộng dù chỉ 1 inch về phía Đông” (12) và “Cựu Giám đốc CIA Robert Gates đã viết rằng, Gorbachev “bị xỏ mũi” để tin rằng, sự mở rộng về phía Đông của NATO “sẽ không xảy ra”. Sai lầm khi tin vào thiện ý đằng sau những lời đảm bảo này”(13).

Thông tin thứ hai về NATO không mở rộng về phía Đông, không kết nạp các nước thuộc Liên Xô: Ngày 6/3/1991, tại Bonn (Thủ đô Tây Đức), có cuộc họp đại diện Bộ Ngoại giao 6 nước: Mỹ, Liên Xô, Tây Đức, Đông Đức, Anh, Pháp bàn về an ninh của Đức nói riêng, an ninh của châu Âu nói chung. Tại cuộc họp này, Mỹ, Anh, Pháp, Tây Đức đã cam kết (có trong biên bản cuộc họp): Chúng tôi không mở rộng NATO ra ngoài sông Elbe. Do đó, chúng tôi không thể trao cho Ba Lan và các nước còn lại tư cách thành viên NATO. Đại diện Mỹ Raymond Seitz nói rằng: “NATO không nên mở rộng về phía Đông dù chính thức hay không chính thức” (14).