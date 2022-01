Công ty Thủ Đô vẫn “mộng tưởng” khai thác vàng Pu Phen!

Qua rà soát quá trình triển khai dự án, Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thủ Đô có ý kiến như sau:

Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thủ Đô đã lập lại xong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án “Công trình khai thác hầm lò mỏ vàng gốc tại các xã Yên Na và Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An”. Ngày 26/11/2021, Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thủ Đô đã nộp hồ sơ ĐTM trực tiếp cho hai xã Yên Na và Yên Tĩnh, đồng thời gửi Công văn số 02/ĐTM đến UBND xã Yên Tĩnh, gửi công văn số 01/ĐTM đến UBND xã Yên Na V/v xin ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Công trình khai thác hầm lò mỏ vàng gốc tại các xã Yên Na và Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An”. UBND xã Yên Na và UBND xã Yên Tĩnh có xác nhận với Công ty khi nào sắp xếp ấn định được ngày họp tham vấn cộng đồng cụ thể thì UBND hai xã sẽ có thông báo bằng văn bản để Công ty tiếp tục thực hiện.

Ngày 6/12/2021, Công ty tiếp tục có Công văn số 09/CV-TĐ gửi UBND tỉnh Nghệ An; Công văn số 08/CV-TĐ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An về việc triển khai dự án “Công trình khai thác hầm lò mỏ vàng gốc tại các xã Yên Na và Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An”.

Trong thời gian chờ thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường, ngày 12/12/2021 Công ty đã nộp hồ sơ dự án cho UBND tỉnh tại Công văn số 18/CV-TĐ; cho Sở Công Thương tỉnh Nghệ An tại Công văn số 17/CV-TĐ; cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An tại Công văn số 16/CV-TĐ và cho UBND huyện Tương Dương (hồ sơ gồm có: Quyết định phê duyệt dự án của chủ đầu tư; Công văn ý kiến thiết kế cơ sở của Sở Công Thương Nghệ An; Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An; Thiết kế mỏ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hồ sơ về ĐTM của dự án đã được lập).