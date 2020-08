Có một dự án “khoanh nuôi” đất bên bờ Nam sông Vinh?

Cũng theo anh Thọ, chủ đầu tư của dự án Khu đô thị Dầu khí đã từng lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; tính toán bồi thường cho dân với đơn giá 150 triệu đồng/sào; đồng thời cũng đã niêm yết danh sách đối tượng bị thu hồi đất, hứa hẹn thời gian chi trả nhưng sau đó họ đi luôn, chẳng thấy làm gì nữa. “Sự việc này xảy ra đã lâu lắm rồi…” – anh Nguyễn Văn Thọ trao đổi.

Khối trưởng khối Tân An là anh Nguyễn Trung Hậu xác nhận những thông tin anh Nguyễn Văn Thọ đã trao đổi và cũng gọi đây là “dự án Khu đô thị Dầu khí”. Theo anh Hậu, 2 xứ đồng khối Tân An, khối Yên Giang, phường Vinh Tân có khoảng 130 hộ dân khối sản xuất nông nghiệp; trong đó, người dân khối Tân An chiếm phần lớn, khoảng gần 100 hộ. Hiện nay, người dân Yên Giang không sản xuất; còn bên Tân An không làm vụ hè thu, chỉ làm vụ đông xuân, nhưng năng suất thấp, khoảng 250 – 270 kg/sào.