‘Cầu nối’ tình làng xóm, nghĩa đồng bào

Bên cạnh đó, các hoạt động tự quản về an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được các tổ quan tâm giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, do vậy tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, an ninh thôn xóm ngày càng tốt hơn. Nhiều tổ tự quản không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Minh chứng là đến nay, các tổ tự quản trên địa bàn huyện Nam Đàn đã hoà giải thành công 399 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Những kiến nghị đề xuất của các thành viên được các tổ trưởng nắm bắt và phản ánh kịp thời đến Ban công tác Mặt trận, giúp chi uỷ chi bộ và cấp uỷ chính quyền kịp thời giải quyết, góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp. Cũng thông qua hoạt động của Tổ tự quản, nhận thức về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân tại từng tổ, từng hộ gia đình được đề cao, do đó các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghĩa vụ công dân được các hộ gia đình chấp hành nghiêm túc, tình trạng nợ các quỹ pháp lệnh, vi phạm nghĩa vụ công dân được hạn chế.