Cát tặc, nhìn từ bãi Do Nha…

Xem những tài liệu, văn bản mà các cán bộ này chuyển cho, cái mà chúng tôi quan tâm là lá đơn đề ngày 9/4/2021, của những hộ dân hiện đang sinh sống tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên gửi đến những người đứng đầu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở TN&MT… Bởi trong đó là lời lẽ thống thiết về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Lam gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, và để lại nhiều những hệ lụy cho người dân. Đơn có nội dung như sau:

“Hiện nay, khu vực trồng màu bãi bồi Do Nha, thuộc khu vực xóm 3, xóm 4, xóm 5, xã Hưng Nhân thường xuyên bị sạt lở, mất đất sản xuất nghiêm trọng do các phà hút cát lậu thường xuyên hoành hành ngày đêm. Đặc biệt, ở phía bên kia bờ sông thuộc đất Hà Tĩnh có nhiều bãi tập kết cát lậu, thường xuyên dong tàu sang hút lậu phía bên đất màu, đất sản xuất của người dân chúng tôi gây sạt lở rất nhiều.

Theo chúng tôi tìm hiểu thì tại khu vực này, kể cả bên đất Hà Tĩnh hay Nghệ An đều không có mỏ cát nào được cấp. Mà theo như hiểu biết của chúng tôi thì nếu phía tỉnh Hà Tĩnh chính quyền có cấp mỏ thì chắc chắn cũng không thể cấp mỏ ở gần đất Nghệ An để hút cát lấn sang bên đất Nghệ An được. Chúng tôi là những người dân khi phát hiện ra tàu hút cát lậu đang tàn phá đất màu, đất sản xuất của mình, tìm cách xua đuổi thì tàu chạy sang bãi bồi bờ đối diện (thuộc phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), hoặc chạy sang neo tại các bãi cát lậu phía đất Hà Tĩnh. Thậm chí các tàu này còn dùng gậy gộc, dùng vòi phun nước để đối phó và đánh, chống trả người dân chúng tôi khi truy bắt và gây thương tích cho chúng tôi.