“Cánh chim” nối đất liền với Trường Sa

Trong đó, Thượng tá Ngô Hồng Sơn, quê ở huyện Yên Thành (Nghệ An), Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn, Trung đoàn 917, là phi công cấp 1 – cấp cao nhất của phi công quân sự Việt Nam hiện nay với gần 2.500 giờ bay tích lũy, bay trong các điều kiện khí tượng, bay ngày và đêm, đã trực tiếp tham gia nhiều chuyến bay cấp cứu ngoài biển, đảo xa. Anh và đồng đội từng thực hiện những chuyến bay cấp cứu cả ngày 30 Tết; những chuyến bay cất cánh ngay sau bão, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa to, gió lớn, buồng lái trước mặt trắng xóa, gió thổi mạnh đến nỗi chao ngang cả máy bay. Những tình huống ấy, chỉ những người can trường và vững vàng chuyên môn mới bảo đảm an toàn.