CẦN TRỤC THÁP VẪN “MÚA MAY” NGOÀI PHẠM VI DỰ ÁN: Chỉ thị 18 có còn hiệu lực?

Từ đầu tháng 8/2020, Báo Nghệ An liên tục nhận được ý kiến của công dân trên địa bàn các phường Hưng Bình, Hà Huy Tập và Hưng Dũng phản ánh về tình trạng cần trục tháp tại các công trình xây dựng công trình cao tầng hoạt động ngay trên nhà dân, đường giao thông công cộng. Những tổ chức bị phản ánh có hoạt động cẩu tháp vi phạm gồm: Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, Công ty CP Tập đoàn Thái An, Công ty CP trung tâm thương mại Lotte Việt Nam.

Với Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và dịch vụ Hoành Sơn trên khu đất số 17, K Tân Tiến, P. Hưng Dũng), công dân phản ánh thời gian vừa qua thường xuyên sử dụng cần trục tháp cẩu hàng. Khi cần trục tháp hoạt động, tay cần dài đến 50m lơ lửng trên công trình nhà ở của dân cư khối Tân Tiến và các trục đường Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Bỉnh Khiêm có đông người cùng phương tiện qua lại, hết sức nguy hiểm.

Còn Công ty CP Tập đoàn Thái An, chủ đầu tư dự án Khách sạn Thái An thì bị phản ánh dựng cẩu tháp chỉ cách đường Nguyễn Sỹ Sách dăm bảy mét; khi hoạt động, tay cần vươn ra giữa tuyến đường và nằm ngay sát đầu các tòa nhà bám đường. Người dân phản ánh tới Báo Nghệ An nói: “Chúng tôi đến khám bệnh tại Bệnh viện Thái Thượng Hoàng, thấy cẩu tháp quay ngay trên nóc bệnh viện thì rất kinh sợ…”.

Trong khi đó, một số công dân xã Nghi Phú, có nhà bám đường Trương Văn Lĩnh thì cho hay chủ đầu tư dự án Lotte Vinh (khối Yên Sơn, P. Hà Huy Tập) là Công ty CP trung tâm thương mại Lotte Việt Nam sử dụng cùng lúc hai chiếc cẩu tháp để thi công công trình. Trong đó có một cẩu tháp thường quay tay cần ra giữa lòng đường để bốc hàng.

“Những hoạt động như vậy rất đáng lo ngại. Chúng tôi đề nghị chính quyền nghiêm cấm, không cho chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các hoạt động như vậy. Mùa mưa bão đã đến rồi…” – công dân ở xã Nghi Phú trao đổi.