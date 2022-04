Cân nhắc việc gia hạn tiến độ Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An

Thời gian qua, khi có thông tin về Báo cáo số 667/SXD-BC ngày 1/3/2022 của Sở Xây dựng, PV Báo Nghệ An đã trở lại khu vực thực hiện Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An. Tiếp xúc với người dân khối Tân An, bên cạnh những bức xúc dồn nén trong những năm qua, họ cho biết đang thực sự lo lắng vì mùa mưa sắp tới. Vì rằng khu vực dân cư nơi họ ở, vốn thấp trũng, thường lụt lội vào mùa mưa. Nay nằm kẹp giữa khu đô thị Vinh Heritage và khu đất quy hoạch dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An. Nếu dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An thực hiện, trong khi khu vực họ sống không có giải pháp xử lý sẽ trở thành lòng chảo, như túi đựng nước. Hệ lụy ngập lụt sẽ hết sức khó lường. “Cốt nền của khu đô thị Vinh Heritage cao hơn cụm dân cư khối Tân An đến 1,5 mét. Nếu Khu đô thị Dầu khí Nghệ An được san nền, đầu tư xây dựng, chắc chắn hơn 60 hộ dân khối Tân An sẽ chịu cảnh lụt lội khi có mưa lũ. Đây là vấn đề người dân và Ban cán sự khối Tân An đang lo lắng. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần lên phường và tại các lần đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, tuy nhiên chưa được xem xét giải quyết” – Khối trưởng khối Tân An, anh Nguyễn Văn Hậu nói trong ngày 12/4/2022.