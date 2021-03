Bồi đắp hoài bão trẻ

Ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng, đấu tranh giành chính quyền, Bác Hồ và Đảng ta coi trọng việc xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên để tập hợp, đoàn kết thanh niên phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng và dân tộc. Thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, đến tháng 4/1931, nhiều huyện, xã trên địa bàn Nghệ An đã có tổ chức Đoàn Thanh niên do các cấp ủy Đảng trực tiếp lãnh đạo. Đặc biệt, những nơi đã thành lập được chính quyền Xô viết (1930 – 1931), tổ chức Đoàn đã hoạt động một cách sôi nổi, công khai, Tỉnh uỷ Nghệ An đã cử đồng chí Phan Đình Đồng – là đồng chí Tỉnh ủy viên trẻ tuổi, hăng hái với phong trào quần chúng sang trực tiếp phụ trách công tác Đoàn.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nghệ An đã hăng hái xung phong cùng với đồng bào cả nước làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay trong những ngày đầu làm công dân của một đất nước độc lập và tự do, thanh niên Nghệ An đã xung kích chống giặc đói, diệt giặc dốt, đấu tranh chính trị chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.