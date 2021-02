Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Vững vàng bám trụ tuyến đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ‘kép’

PV: Từ những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2021, BĐBP Nghệ An sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thưa đồng chí?

Đại tá Lê Như Cương: Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, địa phương về nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”. Chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh BĐBP các chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt các vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển.