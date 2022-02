Bộ đội Biên phòng Nghệ An thi đua thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”

Đại tá Nguyễn Công Lực: Năm 2021, với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, phong trào Thi đua Quyết thắng trên 2 tuyến biên giới của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An được triển khai sôi nổi, rộng khắp với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ và an ninh biên giới, vùng biển, các đơn vị đã phối hợp giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai 886 đợt/5.204 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, vùng biển. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước tại các cửa khẩu, cảng biển, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người, phương tiện xuất, nhập cảnh, hàng hóa xuất, nhập khẩu đảm bảo chặt chẽ, nhanh, gọn, thông thoáng.