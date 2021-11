Bình yên nơi cổng trời

Mường Lống - nằm trong thung lũng có độ cao gần 1.050 m so với mặt nước biển (cách trung tâm thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn khoảng hơn 40 km về phía Đông) được ví như một “tiểu Sa Pa” của xứ Nghệ với những vườn đào, vườn mận đẹp như tranh, khí hậu mát mẻ quanh năm, thiên nhiên hùng vĩ. Nơi đây còn có những con người dám nghĩ, dám làm với nhiều mô hình mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế, bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự để mang lại sự bình yên, no ấm phía sau “cổng trời”.