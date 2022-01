Báo chí Nghệ An nỗ lực vượt khó, đồng hành với sự phát triển của quê hương

Mang trên mình sứ mệnh tiếng nói của Đảng, diễn đàn của nhân dân, Báo Nghệ An đã phản ánh toàn diện, sâu sắc mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh… của tỉnh; thể hiện sắc bén bản lĩnh chính trị của người làm báo Đảng. Trong bối cảnh các thế lực thù địch diễn biến hòa bình nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thành quả phát triển của đất nước, Báo Nghệ An mở chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, nhằm đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Báo xây dựng các tuyến bài có dấu ấn, phản ánh muôn mặt đời sống xã hội như: công tác bầu cử; khai thác khoáng sản trái phép; phòng chống dịch Covid-19; ô nhiễm môi trường; bất cập trong giải quyết hệ thống nhà văn hóa xóm bản sau sáp nhập; khó khăn khi bỏ chức danh thú y khỏi danh mục bán chuyên trách cấp xã; công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án quan trọng như Dự án cao tốc Bắc- Nam, đường ven biển; tiếp nhận người hồi hương và việc làm cho lao động trở về từ vùng dịch; kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con…

Tạp chí Sông Lam và các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn, các trung tâm truyền thông cấp huyện cũng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác thông tin của tỉnh nhà, nhất là trong công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và phòng chống dịch Covid-19. Nhiều cơ quan báo chí tại Nghệ an như TTX Việt Nam, Quân khu 4, Quân đội Nhân dân, báo VienamNet; VTV1, Lao động, Dân trí; Tiền Phong, VTC; báo Nhân dân… với lợi thế của mình, đã góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Nghệ An, những thành tựu kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại của tỉnh đến với bạn đọc cả nước.