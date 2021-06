Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

ỊCH sử báo chí Việt Nam ghi nhận giai đoạn trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nghệ An là một trong những trung tâm báo chí cách mạng của toàn quốc. Ngay từ năm 1929, đã có tờ “Bônsơvích” của Kỳ bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Trung Kỳ, tờ “Xích Sinh” của Tổng sinh hội Nghệ An. Năm 1930, tờ “Nghệ An Đỏ” của Tỉnh ủy Nghệ An ra đời đúng vào ngày 12/9, dấu mốc quan trọng nhất của cao trào cách mạng Xô viết – Nghệ Tĩnh. Và lần lượt nhiều tờ báo khác được xuất bản như: “Người lao khổ” (1930), “Vô sản” (1931 – 1932)… Hoạt động báo chí tại Nghệ An diễn ra sôi động, có tác động mạnh mẽ và hiệu quả tới phong trào cách mạng, đặc biệt là góp phần xây dựng tổ chức Đảng các cấp, định hướng tư tưởng, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân theo lý tưởng cách mạng của Đảng, vì sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.