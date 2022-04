Bàn giao đất nông, lâm trường cho các địa phương: Bài 1: Nhiều bất cập

Lý do của việc chậm trễ, theo bà Đặng Thị Nga – Phó phòng TN&MT, UBND huyện Nghĩa Đàn là do công tác rà soát, khai thác hồ sơ mất nhiều thời gian, việc thanh lý hợp đồng nhận khoán với các công ty nông, lâm nghiệp gặp nhiều vướng mắc do tài sản trên đất sau khi thu hồi đất chưa được bồi thường, hỗ trợ. Nhiều hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy CNQSDĐ trước khi UBND tỉnh thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp để bàn giao cho địa phương quản lý nên cần phải thu thập hồ sơ, rà soát quá trình cấp Giấy CNQSDĐ cho từng trường hợp làm cơ sở đề xuất phương án.