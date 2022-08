Bài 1: Ẩn họa những bến đò

Ngày 30/6/2022, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã có Văn bản số 2089/SGTVT-KHKCHT, khẳng định rằng khu vực đập Phà Lài có 2 đơn vị hoạt động khai thác vận tải khách du lịch bằng đường thủy nhưng chưa được cấp có thẩm quyền công bố hoạt động bến thủy nội địa theo quy định, nhất là hoạt động vận tải khách bằng đường thủy của Hợp tác xã Du lịch và Vận tải Phà Lài tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cũng đề nghị UBND huyện Con Cuông tăng cường rà soát kiểm tra tình trạng của các phương tiện đường thủy phục vụ chở khách trên sông Giăng. Đối với các bè nổi hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực đập Phà Lài, xã Môn Sơn, không phải là phương tiện đường thủy nội địa theo quy định và là dạng kết cấu công trình tạm chưa được pháp luật quy định về thiết kế, kiểm định an toàn kỹ thuật, đăng ký hoạt động.