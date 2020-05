Bác Hồ với báo chí Nghệ An

Trong Kháng chiến chống thực dân Pháp, khi Trung ương Đảng và Chính phủ còn ở Việt Bắc, mỗi lần các đồng chí Nghệ An ra họp, Bác thường nhắn tới nơi làm việc của Người. Đến lượt đồng chí Nguyễn Trương Khoát thay mặt Tỉnh ủy Nghệ An ra và được Bác gọi sang. Sau những lời thăm hỏi thân tình, Bác lấy từ tập báo được lưu giữ trên bàn một tờ “Tin Nghệ An” trong đó có bài phản ảnh về tình hình ở một số huyện có nhiều người dùng gạo để nấu rượu . Bên lề của bài báo đã được Bác đánh dấu và ghi vào đấy ba chữ : “Cáo lậu tửu”, tức: “ Nấu rượu lậu”. Bác bảo đồng chí Khoát xem. Đoạn, Người hỏi: “Bài báo viết như vậy có đúng không? Ở trong mình, những hiện tượng như thế có phổ biến lắm không?”. Đồng chí Khoát trình bày với ý, hiện tượng ấy là có thật. Quả rằng, có người nấu rượu để bán kiếm lời nhưng cũng có những trường hợp bà con tự nấu rượu khi nhà có công chuyện như là tổ chức cưới vợ cho con. Bác bảo: “Dù thế nào thì cũng không được dùng lương thực để nấu rượu vì phần đông bà con ta còn thiếu ăn và phải dành thóc gạo để nuôi bộ đội. Anh em ở ngoài chiến trường, ăn có đủ no mới đánh thắng được giặc. Chú hãy cầm tờ báo này về rồi khi họp Tỉnh ủy thì đưa ra nói cho các đồng chí trong Ban Chấp hành và cán bộ các cấp, các địa phương nghe để mà tránh. Muốn thực sự yêu nước và thương bộ đội thì phải cấm chỉ việc nấu rượu lậu. Cán bộ và đảng viên phải làm gương cho bà con học theo”. Đồng chí Khoát rất cảm động, đã vâng lời và thực hiện đúng như điều Bác dạy(3).