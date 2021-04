Anh thợ may trở thành nhà sáng chế

Kể từ khi trở thành công nhân chuyền may của Công ty CP May Minh Anh Kim Liên, anh Tân luôn là một trong những công nhân xuất sắc của bộ phận. Không chỉ khéo léo, chăm chỉ, anh còn thao tác rất nhanh và luôn sắp xếp công việc một cách khoa học, hiệu quả. Sau 2 năm làm việc, ban giám đốc công ty đã quyết định chuyển anh Tân từ bộ phận may sang bộ phận kỹ thuật để anh phát huy hết khả năng của mình.

Nhận công việc mới, anh Tân tranh thủ mọi cơ hội để học hỏi từ các đồng nghiệp, tích lũy kiến thức trên internet, làm quen với công nghệ, không ngại đi sớm về khuya để hoàn thành công việc dù nhà cách công ty gần 20km. Từ một người lạ lẫm với vi tính, anh thành thục cài đặt, lập trình phần mềm; từ một người thợ chỉ làm việc với kim, chỉ, vải, anh sử dụng nhuần nhuyễn các loại máy móc hiện đại. Trong quá trình sửa chữa, vận hành máy móc, anh Tân luôn nhìn ra những bất cập về thao tác và cơ chế hoạt động và tìm cách cải tiến chúng.