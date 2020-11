Anh Huyến – người hào sảng

Cách đây khoảng 10 năm, anh Phạm Xuân Cần lúc đó là Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An có bảo anh có cuốn “Chém theo chiều gió” muốn in mà chưa nơi nào cấp phép cho cả. Tôi mạnh mồm “ok”. Và tất nhiên là tôi lại phải nhờ anh Huyến. Anh ấy làm cho cả, về chỉ có bình bản và in thôi.

Với tôi và Tạp chí Văn hóa Nghệ An thì có quá nhiều duyên nợ với anh. Chúng tôi, là kẻ mắc nợ anh. Khi bắt đầu ra Nghệ An làm Tạp chí Văn hóa Nghệ An, tôi chỉ hai bàn tay trắng. Khó khăn lớn nhất là chưa có cộng tác viên. Người chìa tay ra giúp là các thầy và các bạn. Tôi nhớ mãi ơn của các thầy Đinh Xuân Lâm, Vũ Ngọc Khánh, Nguyễn Đình Chú, Chương Thâu… và anh Huyến. Qua anh tôi đã có thêm nhiều cộng tác viên ở trong và ngoài nước. Có lần tôi ra Hà Nội, đã định về tàu buổi tối nhưng anh bảo ở lại chiều tối đi chơi với anh. Tôi phân vân. Anh đưa cho tôi chiếc điện thoại Nokia bảo thay sim vào đó (vì máy cũ của tôi trục trặc) để khi cần anh gọi. Và chiều hôm đó anh gọi tôi đến để gặp ông Trần Thiện Đạo ở Pháp về. Từ đó, tôi có thêm những cộng tác viên nhiệt thành và tài giỏi.

Lại một lần khác, khi cơ quan mới thành lập, tôi ngỏ ý muốn tổ chức họp cộng tác viên ở Hà Nội. Anh “ok”. Và lo giúp tất tần tật từ giấy mời cho đến hậu cần. Chúng tôi chỉ có đến và “chủ trì”. Nhớ lại mà thương anh. Buổi tối trước sang hôm họp, anh kéo tôi đi nhậu, có cả Phạm Xuân Nguyên, Lưu Quang Định…, tôi say bò. Sáng hôm sau, anh lo lắng giao cho Nguyên làm MC, gần như thay tôi điều hành cuộc họp vì tôi chỉ ngồi được mươi phút lại phải ra ngòai để “giải quyết hậu quả” của mấy chai vodka hôm trước. Đây là cuộc họp cộng tác viên vô tiền khoáng hậu của Tạp chí Văn hóa Nghệ An, và có thể của báo chí Nghệ An, vì hôm đó có mặt rất nhiều người nổi tiếng như: Đinh Xuân Lâm, Phan Ngọc, Vũ Ngọc Khánh, Phan Đình Diệu, Văn Như Cương, Nguyễn Trọng Tạo… Những người ấy không còn nữa. Anh Huyến đang đi về phía họ!