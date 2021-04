An toàn thực phẩm chỉ được đảm bảo khi nhận thức nâng cao

Về lâu dài thì còn là nỗi lo người sản xuất sử dụng các loại hóa chất trong trồng trọt, chăn nuôi không đúng theo quy định của các cơ quan chuyên ngành hướng dẫn. Các hóa chất này tiềm ẩn lâu dài trong cơ thể, tích tụ theo thời gian, gây ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng. Trong khi đó, việc xác định, kiểm nghiệm nguy cơ này để rồi phát hiện xử lý, quản lý lại rất khó, đòi hỏi có các loại máy móc, phòng xét nghiệm hiện đại. Các cơ sở xét nghiệm ở Nghệ An hiện chỉ mới kiểm nghiệm được các hóa chất thông thường, việc kiểm nghiệm các hợp chất, kim loại nặng còn gặp khó khăn.

P.V: Ngành Nông nghiệp Nghệ An đã xây dựng được khá nhiều mô hình sản xuất an toàn. Tuy nhiên, bất cập là sản phẩm thực phẩm an toàn lại chưa được nhiều người dân lựa chọn. Điều này dẫn đến việc thiếu sự “kích thích” đối với người sản xuất an toàn. Thực tế câu chuyện này ra sao?

Bác sĩ Phạm Ngọc Quy: Những năm qua, kiến thức, nhận thức và sự đòi hỏi của người tiêu dùng về thực phẩm sạch, an toàn ngày càng được nâng cao. Nhiều cửa hàng cung ứng thực phẩm sạch, an toàn đã ra đời và được người tiêu dùng lựa chọn, mua về sử dụng. Song phải nói rằng, các sản phẩm thực phẩm sản xuất theo chuỗi cung ứng sạch, an toàn bao giờ cũng có giá thành cao hơn so với các loại thực phẩm sản xuất theo cách thức thông thường, truyền thống. Chỉ có một bộ phận người tiêu dùng ở khu vực đô thị, có thu nhập cao mới có thể mua và sử dụng. Đại đa số người dân chưa đủ điều kiện kinh tế để thường xuyên sử dụng loại thực phẩm sạch, an toàn. Đây chính là yếu tố khiến thói quen mua thực phẩm bày bán ven đường của người tiêu dùng khó thay đổi.