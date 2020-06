AIA Việt Nam đưa “Hành trình cuộc sống” đến với trẻ em khó khăn tỉnh Nghệ An

Niềm vui của em Thảo, của chị Thanh cũng là niềm vui chung của 305 học sinh và các phụ huynh trên địa bàn tỉnh Nghệ An khi được nhận món quà thiết thực là xe đạp, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ từ chương trình “Hành trình cuộc sống” năm 2020 do AIA Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An tổ chức tại TP. Vinh.