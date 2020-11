Những tâm tư bên đường viền lòng hồ thủy điện Khe Bố

Cũng thể hiện sự kiên quyết, kết luận của Bí thư Huyện ủy Tương Dương, ông Nguyễn Văn Hải xác định nguyên nhân cơ bản dẫn đến nhiều tồn tại là do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, cố tình thực hiện không đúng quy trình, quy định của nhà nước, đưa ra những lý do không chính đáng để chây ì việc chi trả… Bí thư Huyện ủy Tương Dương kết luận cụ thể từng nội dung, yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện hoàn thành theo tiến độ (mốc thời gian hoàn thành xác định từ ngày 31/12/2020 đến 30/12/2021). Trong đó, với những vị trí đã được kiểm kê, kiểm đếm, trích lục, hoàn thiện hồ sơ thì chủ đầu tư phải phê duyệt phương án để hoàn thành việc chi trả trước ngày 31/12/2020. Đồng thời chỉ đạo UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy hoàn thiện báo cáo để gửi lên Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; trong báo cáo nêu rõ thực trạng và đề nghị UBND tỉnh xem xét, nếu chậm xử lý các tồn tại, vướng mắc thì có văn bản trình Chính phủ, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam dừng việc tích nước thủy điện Khe Bố.

Liên quan đến những tồn tại, vướng mắc ở thủy điện Khe Bố, những năm qua đã dày kín trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An. Thế nên dù đại diện lãnh đạo Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam đã nhận thấy được vấn đề và có cam kết thực hiện, nhưng thấy rằng sự cứng rắn của lãnh đạo huyện Tương Dương là cần thiết. Vì để thủy điện Khe Bố được khởi công năm 2007, tích nước, vận hành năm 2013, người dân vùng ảnh hưởng đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Đừng để người dân vụn vỡ niềm tin!