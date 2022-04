Làm rõ đối tượng phá 7.800m2 rừng Túm Lụm!

Tiếp tục vượt qua một số khe đá hẹp, khúc khuỷu chỉ lọt một người đi thì đến được thung Túm Lụm. Thung nằm gọn giữa bốn bề lèn đá. Từ chân lèn ngược lên có không ít cây gỗ um tùm. Nhưng trong lòng thung, gần như mọi cây cối đều đã bị đốn ngã rạp, trở thành vùng trắng. Xuống thung, xen lẫn những cây chuối rừng bị đốn hạ, có không ít những cây gỗ, đường kính khoảng 20 – 30cm nằm ngổn ngang. Cá biệt có một vài cây có đường kính gốc gần 50cm, thân đã bị cắt khúc với chiều dài hơn 2m. Hiện trạng gốc cây còn ứa nhựa, một số thân cành vẫn còn những tán lá chưa kịp héo, thể hiện rừng bị phá trong thời gian chưa lâu. Trong thung, có một chiếc lán gỗ nhỏ lợp bạt. Ở lán có một số bát ăn, điếu hút thuốc lào, trà, những hòn đá kê dựng bếp nấu… là dấu hiệu cho thấy hành vi phá rừng là có tổ chức, và không chỉ một vài cá nhân thực hiện.

Kiểm lâm viên Vũ Hồng Quân cho biết, ngày 31/3 thì nhận được thông tin ở thung Túm Lụm có đối tượng phá rừng. 14h cùng ngày, xã Châu Bính đã tổ chức tổ công tác tiến hành kiểm tra. Khi tổ công tác vào thung, các đối tượng phát hiện nên đã vượt lèn bỏ chạy. Tổ công tác không kịp truy bắt nên chưa phát hiện được đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, kiểm tra một số đồ vật tại lán thì có một chiếc can đựng nước có đánh dấu chữ “Huy Bắc” nên tổ công tác đã thu giữ, bàn giao cho Công an xã để điều tra, phát hiện đối tượng thực hiện hành vi phá rừng. “Đây là rừng sản xuất có trạng thái là rừng gỗ núi đá nghèo kiệt thuộc khoảng 3 và khoảnh 4, tiểu khu 171, do cộng đồng thôn bản Luồng Lạnh quản lý. Tổ công tác xác định diện tích rừng bị phá là 7.800m2, trong đó có 95 cây gỗ bị đốn hạ…”.